В Испании ужесточил приговор за попытку вывезти картину Пикассо

Уголовный суд Мадрида пересмотрел вынесенный им же ранее приговор известному испанскому банкиру Хайме Ботину за попытку вывезти из страны картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" и увеличил срок наказания с 18 месяцев до трех лет и одного дня лишения свободы, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Сроки до двух лет заключения в стране отбываются, как правило, условно. Не исключено, что ужесточение приговора будет означать для 83-летнего банкира то, что ему реально предстоит сидеть за решеткой. Кроме того, суд увеличил штраф с 52,4 миллиона евро до 91,7 миллиона, пишет РИА Новости.

Прокуратура требовала приговорить Ботина к четырем годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро. Защита уже заявила, что обжалует вердикт.

Пересмотр приговора, вынесенного в середине января, был связан с запросами прокуратуры и государственной адвокатуры, которые обратились в суд за разъяснениями. В результате судья признал "ошибку" в своем предыдущем решении.

Стоимость картины, которая была собственностью Ботина, но включена в список национального исторического достояния Испании, оценивается в 26,2 миллиона евро.

Ботин собирался продать ее на аукционе. Однако дом Christie's запросил предоставить документы, разрешающие продажу, от испанского министерства культуры. Минкульт отказал дать разрешение и наложил временный запрет на вывоз за пределы страны. Несмотря на это, Ботин доставил произведение на своей яхте до французской Корсики. Его изъяли французские таможенники. В настоящее время картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.

Хайме Ботин был главой банка Bankinter с 1986 по 2002 год. Он проходит в качестве обвиняемого еще по одному делу - за уклонение от уплаты налогов в размере миллиона евро, деньги в казну он не заплатил после покупки частного самолета.

Прокуратура требует приговорить его к двум годам и трем месяцам заключения.