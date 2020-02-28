В Испании ужесточили правила для электросамокатов

Дорожная полиция не разрешает оставлять их на тротуарах. Как сообщает портал sparja.com, электросамокаты нужно теперь парковать, как автомобили и мотоциклы. Нельзя также ездить на самокате вдвоём. В том числе запрещается перевозить ребёнка. Штраф за нарушение этого правила составит 100 евро. Запрещено разговаривать по телефону во время движения, а также писать сообщения. Нарушителей штрафуют на 200 евро, пишет noticia.ru.

Кроме того, будут останавливать тех, кто едет в наушниках. И штрафовать на 200 евро. Ездить по тротуарам и любым пешеходным зонам тоже запрещается — штраф 200 евро. В тёмное время суток обязательно нужно включать фару (штраф 200 евро).

Самые суровые финансовые наказания ждут того, кто осмелится поехать на электросамокате в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — оштрафуют на 1000 евро. То есть дорожная полиция, если сочтёт нужным, может остановить вас и попросить дыхнуть в трубочку, отмечает издание.