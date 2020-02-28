В Испании ужесточили правила для электросамокатов
В Испании теперь действуют жёсткие правила для тех, кто катается по городу на электросамокате.
Дорожная полиция не разрешает оставлять их на тротуарах. Как сообщает портал sparja.com, электросамокаты нужно теперь парковать, как автомобили и мотоциклы. Нельзя также ездить на самокате вдвоём. В том числе запрещается перевозить ребёнка. Штраф за нарушение этого правила составит 100 евро. Запрещено разговаривать по телефону во время движения, а также писать сообщения. Нарушителей штрафуют на 200 евро, пишет noticia.ru.
Кроме того, будут останавливать тех, кто едет в наушниках. И штрафовать на 200 евро. Ездить по тротуарам и любым пешеходным зонам тоже запрещается — штраф 200 евро. В тёмное время суток обязательно нужно включать фару (штраф 200 евро).
Самые суровые финансовые наказания ждут того, кто осмелится поехать на электросамокате в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — оштрафуют на 1000 евро. То есть дорожная полиция, если сочтёт нужным, может остановить вас и попросить дыхнуть в трубочку, отмечает издание.