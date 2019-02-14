В Испании в День всех влюбленных пролетит гигантское сердце

Всех желающих приглашают принять участие в создании самого большого в мире сердца из воздушных шаров, на которых будут написаны поздравления с Днем всех влюбленных и признания в любви.

Присоединиться к романтической акции можно с помощью мобильного телефона. Для участия необходимо зайти на сайт El amor está en el aire и написать романтическое поздравление с Днем всех влюбленных. Там же предлагают надуть виртуальный воздушный шар, подув в микрофон смартфона. Затем реальные шары соберут на площади Кальяо, где один из самых известных каллиграфов Испании Иван Каинья вручную их подпишет. 14 февраля шары свяжут в форме сердца и запустят в небо над испанской столицей, пишет noticia.ru.

В Cacharel подчеркивают, что все воздушные шары изготовлены из полностью разлагаемых материалов.

Своими впечатлениями компания призывает делиться в соцсетях под тегом #AmorAmor.