В Испании в День всех влюбленных пролетит гигантское сердце

Четверг, 14 Февраль 2019 Испания Испания

В Испании в День всех влюбленных пролетит гигантское сердце

Компания Cacharel проводит в Мадриде акцию, приуроченную к Дню Святого Валентина.

Всех желающих приглашают принять участие в создании самого большого в мире сердца из воздушных шаров, на которых будут написаны поздравления с Днем всех влюбленных и признания в любви.

Присоединиться к романтической акции можно с помощью мобильного телефона. Для участия необходимо зайти на сайт El amor está en el aire и написать романтическое поздравление с Днем всех влюбленных. Там же предлагают надуть виртуальный воздушный шар, подув в микрофон смартфона. Затем реальные шары соберут на площади Кальяо, где один из самых известных каллиграфов Испании Иван Каинья вручную их подпишет. 14 февраля шары свяжут в форме сердца и запустят в небо над испанской столицей, пишет noticia.ru.

В Cacharel подчеркивают, что все воздушные шары изготовлены из полностью разлагаемых материалов.

Своими впечатлениями компания призывает делиться в соцсетях под тегом #AmorAmor.

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