В Испании ведутся поиски двухлетнего ребенка, упавшего колодец

Четверг, 17 Январь 2019 Испания Испания

В Испании ведутся поиски двухлетнего ребенка, упавшего колодец

В провинции Малага трое суток продолжается операция по спасению двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной более 100 метров.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 13 января, неподалеку от города Тоталан, где ребенок отдыхал с родителями в компании еще одной семьи.

Скважина расположена в районе, известном как Дольмен-Серро-де-ла-Корона. Ее выкопали около месяца назад для разведки воды. Диаметр отверстия составляет 25 см, а глубина – 110 м.  Колодец был накрыт крышкой, но ее кто-то снял до происшествия, пишет noticia.ru.

Один из взрослых заметил момент, когда ребенок свалился внутрь, но не успел помочь. Во время падения были слышны крики мальчика, а после, по словам очевидцев, наступила тишина.

На место прибыли бригады спасателей из разных провинций, Гражданской гвардии, Национальной полиции и медицинской помощи. За проведением операции следят в Министерстве внутренних дел.

К утру понедельника спасатели нашли лишь пакет конфет, который был в руках ребенка во время несчастного случая. В колодец на глубину 80 метров опустили видеокамеру, однако следов мальчика не обнаружили. Спасатели полагают, что при падении могли обвалиться стенки скважины, и ребенок, скорее всего, погребен под слоем земли. Для дальнейших поисков было решено прорыть дополнительные боковые туннели.

По состоянию на вечер вторника мальчик по-прежнему не был найден.

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