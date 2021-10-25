В Испании вернут выплаченные за нарушение домашней изоляции штрафы

Некоторые штрафы, которые были наложены за нарушение карантинных мер в Испании, введенных из-за пандемии коронавируса, будут возращены лицам, выплатившим их, сообщает агентство Europa Press.

Для этого будет создана специальная рабочая группа. Решение о возврате средств было принято в связи с вердиктом Конституционного суда Испании, признавшего незаконными некоторые ограничительные меры, введенные в королевстве весной 2020 года. К таким мерам отнесен и режим домашней изоляции.

Как сообщает ИА REGNUM, в начале сентября жители Испании начали подавать в суды заявления против вакцинации их детей, не достигших возраста 16 лет. По испанским законам, в случаях, если родители не согласны с прививкой, окончательное решение должен принять судебный орган.