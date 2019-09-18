В Испании вновь проведут парламентские выборы

Среда, 18 Сентябрь 2019 Испания Испания

В Испании вновь проведут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 10 ноября.

Об этом рассказал и. о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.

Как сообщает РИА Новости, ранее король Испании Филипп VI не выдвинул кандидата на пост премьера страны для утверждения в конгрессе.

«Закончились консультации (с королём. — RT). И результат ясен: нет большинства в конгрессе, поэтому страна обречена на повторение выборов в ноябре», — цитирует Санчеса агентство.

В апреле Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в стране.

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