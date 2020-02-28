В Испании возмутились проведением парада на тему Холокоста

Об этом 27 февраля сообщает CNN.

Парад состоялся в небольшом испанском городке Кампо-де-Криптана, его участники были одеты в нацистскую форму с автоматами, также здесь можно было наблюдать переодетых в узников концлагеря и девушек, которые несли израильские флаги, пишет regnum.ru.

С точки зрения представителей еврейского сообщества, данная процессия превращает трагедию Холокоста в обыденность, что и вызвало возмущение.

Организаторы фестиваля извинились перед еврейской общиной, отменив оставшиеся запланированные шествия.