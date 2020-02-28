В Испании возмутились проведением парада на тему Холокоста

Пятница, 28 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании возмутились проведением парада на тему Холокоста

Карнавальная группа из Испании отменила запланированные карнавальные шествия, посвященные теме Холокоста, после прошедшего парада, вызвавшего возмущения еврейских общин.

Об этом 27 февраля сообщает CNN.

Парад состоялся в небольшом испанском городке Кампо-де-Криптана, его участники были одеты в нацистскую форму с автоматами, также здесь можно было наблюдать переодетых в узников концлагеря и девушек, которые несли израильские флаги, пишет regnum.ru.

С точки зрения представителей еврейского сообщества, данная процессия превращает трагедию Холокоста в обыденность, что и вызвало возмущение.

Организаторы фестиваля извинились перед еврейской общиной, отменив оставшиеся запланированные шествия.

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