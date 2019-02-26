В Испании впервые проходит выставка Макса Бекмана

В 1937 году, когда Гитлер объявил открывшуюся в Мюнхене выставку современных художников «выродившимся искусством» – а в ней принимали участие такие яркие авангардисты эпохи, как Пауль Клее и Эдвард Мюнх, Макс Эрнст и Гюстав Курбе, – Макс Бекман сел в поезд на франкфуртском вокзале, чтобы навсегда покинуть родную Германию.

Имя Бекмана занимало особое место в нацистских списках, поскольку, по мнению режима, он разрушал классические каноны красоты, а потому художнику не оставалось ничего лучшего, как бежать в Амстердам. С ощущением изгнанности Бекман познакомился раньше – уже в 1933 году его лишили места профессора во Франкфуртской школе искусств, но необходимость бежать в Голландию, а затем и в США обострила его чувства, и именно этому периоду в творчестве художника посвящена ретроспективная выставка, проходящая в барселонском зале Caixaforum.

Мир заряженного электричеством цвета и радикально острых аллегорий, свойственных картинам художника, делают Бекмана одним из ярчайших выразителей своей эпохи – новаторского, волнующего, драматичного и жестокого ХХ века. Его работы словно душевные шрамы, следы боли изгнания и одиночества.

Выставка, организованная совместно с Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, представляет 49 картин, которые охватывают всю творческую карьеру Макса Бекмана: от первых пессимистических работ, созданных в годы Первой мировой войны, до последнего произведения – триптиха «Аргонавты». В тот же день, 27 декабря 1950 года, когда художник завершил триптих, он умер от инфаркта, проходя по Центральному парку Нью-Йорка, пишет espanarusa.com.

Этот огромный холст завершает «мини-ретроспективу», в рамках которой можно увидеть и работы, созданные во время Первой мировой войны: тогда Бекман добровольно работал медбратом в госпитале, что привело его к нервному срыву и депрессии.

Чувство неприкаянности Бекмана выразилось в создании гротескных персонажей, вызывающих беспокойство клоунов, в болезненном контрасте между большими городами и теряющимися на их фоне человеческими фигурами. Сквозными мотивами творчества художника являются маски – символ потери собственной идентичности – и море, выражающее боль нескончаемого одиночества.

«Я думаю, что так сильно люблю живопись, потому что она заставляет меня быть объективным. Больше всего я ненавижу сентиментализм» – эта фраза Бекмана, которую можно прочесть в одном из залов выставки, является наилучшим эпиграфом ко всему творчеству художника.