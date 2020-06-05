В Испании впервые родился львёнок-альбинос

Это первый в стране лев такого окраса, родившийся в Испании. Его родителей привезли из Таиланда в рамках программы по обмену.

Директор зоопарка Хуан Луис Мальпартид уверен, что львенок станет главной достопримечательностью зоопарка, когда он будет открыт. Зоопарки в стране пока закрыты из-за коронавируса, но его сотрудники уверены, что малыш произведет на будущих посетителей неизгладимое впечатление.

Белые львы крайне редко встречаются в зоопарках.