В Испании впервые за долгое время планируют провести корриду

Вторник, 22 Январь 2019 Испания Испания

В Испании впервые за долгое время планируют провести корриду

Фонд Toro de Lidia направил официальный запрос в мэрию Олота (Жирона) на проведение корриды на городской арене.

Если он будет согласован, представление станет первым боем быков в Каталонии с в 2012 года, когда региональный парламент ввел запрет на их проведение.

В настоящее время бои быков в Каталонии не запрещены, поскольку в 2016 году Конституционный суд аннулировал законодательный акт о запрете. Суд сослался на то, что подобные нормы представляют собой вмешательство в полномочия Государства в области культуры, пишет noticia.ru.

В Олоте находится старейшая арена быков в Каталонии. На ней коррида не проводилась с 2005 года, когда защитники животных добились от мэрии города изменения позиции по боям быков в пользу отказа от таких шоу.

Фонд Toro de Lidia предложил городским властям три возможные даты для корриды: 1 мая, 20 октября и 11 сентября, что совпадает с праздником города.

В последний раз коррида в Каталонии состоялась  в 2011 году на барселонской арене «Монументаль».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья