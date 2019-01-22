В Испании впервые за долгое время планируют провести корриду

Если он будет согласован, представление станет первым боем быков в Каталонии с в 2012 года, когда региональный парламент ввел запрет на их проведение.

В настоящее время бои быков в Каталонии не запрещены, поскольку в 2016 году Конституционный суд аннулировал законодательный акт о запрете. Суд сослался на то, что подобные нормы представляют собой вмешательство в полномочия Государства в области культуры, пишет noticia.ru.

В Олоте находится старейшая арена быков в Каталонии. На ней коррида не проводилась с 2005 года, когда защитники животных добились от мэрии города изменения позиции по боям быков в пользу отказа от таких шоу.

Фонд Toro de Lidia предложил городским властям три возможные даты для корриды: 1 мая, 20 октября и 11 сентября, что совпадает с праздником города.

В последний раз коррида в Каталонии состоялась в 2011 году на барселонской арене «Монументаль».