В Испании все желают получить образование в сфере гастрономии

Крупные кулинарные образовательные центры страны каждый год набирают огромное количество желающих. Одним из престижных образовательных заведений является Basque Culinary Center (BCC), расположенный в Сан-Себастьяне. Он охватывает все аспекты от кулинарии до управления ресторанами и гостиничного менеджмента. «Наша учебная программа включает в себя множество дисциплин, мы не только учим готовить», – отмечает Алекс Бейтия, академический директор центра. Отсюда выходят многофункциональные специалисты, готовые не просто создавать кулинарные шедевры, но и открывать собственные рестораны. Плата за обучение в этом центре составляет около 9100 евро в год. Занятость – 95%. В следующем году в его стенах начнется первая докторская программа по гастрономическим наукам, пишет espanarusa.com.

Следует добавить, что кулинарное образование в Испании может быть как государственным, так и частным. Однако в последнее время студенты все чаще выбирают именно частные школы. Многие из них думают, что они могут дать им больше реальной практики и множество контактов для начала карьеры. В рамках государственного образования можно выбрать двухлетнее (среднее профессиональное образование) и четырехлетнее (степень в области гастрономических наук).

Рядом с пляжем в районе Побленоу расположилась частная школа Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB), созданная известными шеф-поварами Хосе Андресом и Серхи Арола. Его создатели являются символом успеха, но не забывают и о некоторых сложностях гастрономического мира (Серхи Арола закрыл свой ресторан с двумя звездами Мишлен в Мадриде в 2016 году). Школа имеет в своем распоряжении три ресторана, поэтому с самого начала студенты учатся готовить для реальных гостей. Полное погружение в ресторанное дело быстро приносит свои плоды. «Наш новый курс будет также включать эмоциональное образование, потому что мы хотим обучать наших студентов не только техническим моментам, но и секретам управления эмоциональным напряжением в самые ответственные моменты в рамках все более требовательного мира гастрономии»,– рассказывает Марта Доминго, директор по маркетингу ESHOB. Она также добавляет, что сейчас наблюдается большой спрос на высококлассных специалистов, готовых брать ответственность и создавать новые тенденции.

Международная школа кулинарии Вальядолида (Escuela Internacional de Cocina de Valladolid) в период с 2011 года выпустила более 10 000 учеников, которые работают не только в Испании. Цены на курсы шеф-поваров здесь варьируются от 7900 евро, курсы помощников шеф-поваров – от 3 080 евро. Отдельно выделяются профессиональный курс по управлению бизнесом (2 850 евро) и международный курс профессионального сомелье (2 270 евро). «Каждый день нам звонят представители ресторанов и отелей с просьбой подобрать квалифицированных специалистов. Наблюдается большая потребность, но при этом большая конкуренция», – говорит Хавьер Гайо, представитель департамента по развитию бизнеса Торговой палаты, которой принадлежит образовательный центр.

В 2011 году во многих частях Испании открылась сеть элитных образовательных центров в области кулинарии французского происхождения Le Cordon Bleu. Список желающих стать его студентами был переполнен еще до открытия. Школа предлагает студентам получить Grand Diplôme. Девять месяцев интенсивного обучения высокой кухне стоят около 38 000 евро. Каждая программа включает в себя основы гастрономии в целом, испанской кухни в частности и кондитерского дела. Для многих ресторанов такой диплом является гарантией качества образования. Школа также имеет соглашение с частным университетом региона Мадрид Universidad Francisco de Vitoria. Шесть лет назад он ввел в свою образовательную программу обучение основам гастрономии, которая делится на два направления: высокая кухня и управление отелями и ресторанами. Студенты, которые выбирают первое направление, изучают 75% курса, подтвержденного дипломом Grand Diplôme de París, а те, кто выбирают второе – 25% курса. Цена обучения составляет 10 000 евро в год. Гастрономический факультет славится признанными преподавателями с большим опытом работы, индивидуальным подходом и большим количеством практики.