В Испании вводится режим повышенной готовности

Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес. Он начнёт действовать в субботу и продлится 15 дней. Затем, в случае необходимости, конгресс депутатов будет принимать решение о его продлении или о введении чрезвычайного положения.

К вечеру пятницы число жертв COVID-19 в Испании составило 120 человек. Вирус подтверждён у 4200 человек. По прогнозам властей, на следующей неделе число заразившихся может вырасти до 10 тысяч, пишет noticia.ru.

Во время режима повышенной готовности испанцев настоятельно просят отменить любые встречи и, по возможности, не выходить из дома. «Сегодня героизм заключается в том, чтобы мыть руки, оставаться дома и защитить себя, чтобы защитить всех граждан», - заявил премьер. Он признал, что предстоят «очень тяжёлые недели». По словам Санчеса, власти подключат все ресурсы: экономические (как государственные, так и частные), социальные и даже военные.

Ранее все регионы Испании объявили о закрытии образовательных учреждений.

В последний раз режим ЧС вводился в Испании в 2010 году во время кризиса, вызванного забастовками авиадиспетчеров, и закрытия воздушного пространства.