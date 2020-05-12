В Испании вводят обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы

Вторник, 12 Май 2020 Испания Испания

В Испании вводят обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы

Всем прибывающим в Испанию из-за рубежа придется находиться на карантине в течение двух недель из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике. Эта мера вступит в силу 15 мая.

"Лица, прибывающие из-за рубежа, должны будут находиться в карантине 14 дней после прибытия", - цитирует указ ТАСС. Отмечается, что приезжающим из-за границы придется "оставаться дома или в месте проживания", выходить на улицу можно за продуктами, в аптеку, медицинское учреждение или в случае форс-мажорных обстоятельств, в обязательном порядке необходимо надевать маску. Решение правительства будет действовать, пока в стране сохраняется режим повышенной готовности, пишет noticia.ru.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 227 тыс. заболевших, 26 744 пациента умерли.

Сейчас уровень распространения коронавируса в Испании снижается. В этой связи правительство постепенно смягчает ограничительные меры.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)