В Испании вводят обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы

Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике. Эта мера вступит в силу 15 мая.

"Лица, прибывающие из-за рубежа, должны будут находиться в карантине 14 дней после прибытия", - цитирует указ ТАСС. Отмечается, что приезжающим из-за границы придется "оставаться дома или в месте проживания", выходить на улицу можно за продуктами, в аптеку, медицинское учреждение или в случае форс-мажорных обстоятельств, в обязательном порядке необходимо надевать маску. Решение правительства будет действовать, пока в стране сохраняется режим повышенной готовности, пишет noticia.ru.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 227 тыс. заболевших, 26 744 пациента умерли.

Сейчас уровень распространения коронавируса в Испании снижается. В этой связи правительство постепенно смягчает ограничительные меры.