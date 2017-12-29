В Испании выбрали главное слово года

В финалисты помимо «апорофобии» вышли «туризмофобия» (отрицательное отношение к приезду туристов), machoexplicación (от «мачо» и «объяснить», аналог менсплейнинг, англ. mansplaining - снисходительная манера разговора мужчины с женщиной с помощью упрощенных формулировок), «фальшивые новости» (noticias falsas, испанский аналог англоязычному варианту fake news) и другие.

Термин «апорофобия» впервые использовала в своих публикациях испанская философ Адела Кортина еще в 1990х годах - она считает, что зачастую за ксенофобией и расизмом стоит не неприятие людей по национальному и расовому признакам, не ненависть к мигрантам, а иное явление - неприятие бедности. Этот термин был включен в словарь Испанской Королевской академии (RAE), а в сентябре этого года сенат Испании предложил включить апорофобию в обстоятельства, отягчающие наказание за совершение преступлений Уголовного кодекса, сообщает РИА Новости.

«Апорофобия дает определение реальности, чувству… Важно давать названия вещам, чтобы привлекать внимание к проблеме», - заявил генеральный директор Fundéu Жоакин Мюллер.

Фонд выбирает слово года уже в пятый раз. В 2013 году стал термин escrache - это проведение демонстрации по месту нахождения (работы, дома) лица, против которого направлена акция. В 2014 году словом года стало «селфи», в 2015 - «беженец», в 2016 - "популизм».

Испанский язык является родным языком для 470 миллионов человек - второе место в мире после китайского. Это самый распространенный романский язык.