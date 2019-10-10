В Испании выбрали лучшего повара салата «Оливье»

Повар из испанской Малаги победил в общенациональном чемпионате по приготовлению русского салата (так в Испании называют салат "Оливье"), сообщил конгресс San Sebastián Gastronomika, выступивший организатором мероприятия.

Соревнование на лучший русский салат прошел в Испании второй раз. Его победителем стал Хавьер Эрнандес – повар ресторана Candado Golf. Кулинар из Малаги опередил девятерых коллег, которые для участия в финале конкурса съехались в Сан-Себастьян в Стране басков из Мадрида, Барселоны, Валенсии, Памплоны и других городов, пишет РИА Новости.

Профессиональное жюри оценило в салате-победителе классическую простоту подачи, выверенную термическую обработку ингредиентов, а также оттенок вкуса, который придало блюду оливковое масло, добавленное в майонез, сообщается в коммюнике.

В предыдущем чемпионате победил оливье, которое приготовил барселонский повар Карлес Абеллан из бара Tapas 24.