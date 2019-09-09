В Испании выбрали «образцово-показательный городок»

Главное достижение Асиегу - успешное противостояние оттоку населения из провинции в мегаполисы. В последние годы Асиегу не только не опустел, но и смог привлечь новых жителей - сюда переселились несколько молодых семей. Сегодня здесь проживают 98 человек, из них 12 - дети. Это много по сравнению с другими городками, во многих из которых остались одни пенсионеры, пишет noticia.ru.

При этом в Асиегу бережно относятся к историческому облику города, сохраняя его традиционную астурийскую архитектуру. Это позволяет привлекать любителей так называемого «сельского туризма».

Асиегу также повезло с местом - городок окружён живописными горными склонами и утопает в зелени.