В Испании выделят 6 млн евро на два отдела по борьбе с хакерами

Задача подрядчиков заключается в обеспечении защиты цифровых данных, паролей и протоколов. Выбранные компании будут работать с региональным правительством до 2022 года, пишет noticia.ru.

Пока власти Мадридского сообщества ни разу не заявляли о кибератаках, но, тем не менее решили обезопасить себя.

В администрации будет сформировано два специализированных отдела. Основная часть средств предназначена для создания Центра управления технологической безопасности, в котором будут работать восемь специалистов. Они будут следить за состоянием сети, выявлять угрозы и принимать соответствующие меры, чтобы нейтрализовать их. К тому же, подразделению предстоит найти лазейки в системах безопасности, которые открывают доступ для хакеров.

Вторая группа будет состоять из меньшего количества сотрудников и займется вопросами архитектуры сети и ее управления.

По данным Национального центра разведки Испании (CNI) по стране в целом за прошлый год зарегистрировано около 30 тысяч инцидентов, из которых более сотни расцениваются как серьезные угрозы. Целью хакеров были документы государственной важности, контракты, личные данные миллионов человек и конфиденциальная информация.