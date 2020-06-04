В Испании выделят на восстановление турсектора миллиарды евро

В ближайшее время кабинет министров намерен принять план восстановления отрасли. «До 15 июня правительство примет план помощи туризму и связанной с ним деятельности, такой как ресторанный бизнес, индустрии гостеприимства и развлечений», - сообщили в кабинете министров. Поддержка будет заключаться в 2,5 миллиардах евро гарантийных линий кредитования для обеспечения ликвидности сектора и 151 миллионе евро инвестиций.

Эпидемия коронавируса нанесла огромный ущерб отрасли, которая обеспечивает 12,5% ВВП страны и почти 13% рабочих мест. Границы Испании закрыты для иностранцев, отели и пляжи не работают.

Премьер Испании Педро Санчес призвал испанцев планировать свой отпуск, чтобы провести его в стране, а также заявил, что она откроется для зарубежного туризма в июле.

Падение иностранного туризма в Испанию в марте составило 64,3%, ее посетили чуть более двух миллионов человек. В апреле Национальный институт статистики Испании (INE) официально сообщил о нулевых показателях иностранного туризма в стране. В прошлом году ее посетили почти 84 миллиона зарубежных гостей.