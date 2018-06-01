В Испании вынесут вотум недоверия премьеру

В пятницу утром в парламенте Испании будет поставлен на голосование вотум недоверия кабинету Мариано Рахоя, передает euronews.com.

Пункт о вотуме был внесен в повестку заседания лидером партии социалистов Педро Санчесом после того, как стали известны судебные вердикты по делу о крупнейшем коррупционном скандале, «делу Гюртель».

«Народная партия» Рахоя была признана виновной как участник схемы с противозаконным обогащением. Сам Рахой неоднократно заявлял, что уходить в отставку, добровольную или вынужденную, не собирается, и пробудет на посту премьер-министра весь четырехлетний срок.