В Испании вынесут вотум недоверия премьеру

Пятница, 01 Июнь 2018 Испания Испания

В Испании вынесут вотум недоверия премьеру

В Испании парламент проголосует по вотуму недоверия премьеру.

В пятницу утром в парламенте Испании будет поставлен на голосование вотум недоверия кабинету Мариано Рахоя, передает euronews.com.

Пункт о вотуме был внесен в повестку заседания лидером партии социалистов Педро Санчесом после того, как стали известны судебные вердикты по делу о крупнейшем коррупционном скандале, «делу Гюртель».

«Народная партия» Рахоя была признана виновной как участник схемы с противозаконным обогащением. Сам Рахой неоднократно заявлял, что уходить в отставку, добровольную или вынужденную, не собирается, и пробудет на посту премьер-министра весь четырехлетний срок.

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