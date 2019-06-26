В Испании выращивают традиционный японский васаби

Арнау Риба и Пау Хельман являются основателями компании Yamaaoi, которая считается первой в секторе выращивания васаби на Средиземноморском побережье. Их теплицы расположились на северном склоне горы Монсень в муниципалитете Виладрау. Выведенный ими средиземноморский васаби приспособился к климату горной цепи Монсень, потому что он очень схож с горным климатом в Японии, где это растение растет естественным образом. «Это очень сложная для разведения культура, но холодная погода, влажность и чистота горной воды позволили культуре обжиться в окружении леса, где произрастают в основном каштаны и дубы», – объясняет Пау Хельман.

Все началось три года назад с экспериментального проекта площадью 30 квадратных метров, где фермеры постарались воссоздать природную среду, типичную для этого растения. Затем они высадили около 300 единиц, с помощью которых постепенно учились заботиться об этой культуре, преодолевая трудности, связанные с его ростом. Первый урожай пришлось ждать более двух лет. В течение этого периода менялась температура, наступали зимние заморозки, появлялись вредители, но проводились активные исследования, и совершенствовалась система выращивания. Оказалось, что северная часть горы Монсень, благодаря температуре воздуха и почвы, и уровню влажности, идеально подходит для растения васаби. Выращивание васаби должно осуществляться при температуре от 12 до 15 градусов, которая постоянно поддерживается в условиях теплицы. Кроме того фермеры добавили в землю речную гальку, чтобы имитировать почву в русле реки, пишет espanarusa.com.

Такой васаби не имеет ничего общего с промышленным. У каждого растения формируется корень, являющейся той ценной частью, из которой делается натуральная паста васаби. При этом в японской кухне можно найти множество рецептов, в приготовлении которых используются все его части. Вес его корня достигает 100 грамм и имеет срок хранения около двух-четырех недель в холодильнике. Пасту васаби обычно готовят непосредственно перед употреблением, натирая на специальной очень мелкой терке, и подают в качестве приправы для рыбы или мяса. Считается, что необходимо подождать две минуты перед употреблением, чтобы продукт окислился. Однако его необходимо съесть в течение 15 минут, потому что потом он теряет свою пикантность и становится слаще. «Вкус натурального васаби не имеет ничего общего с пастой, к которой мы привыкли. Вкусовые свойства более многогранны. Это совершенно другой опыт», – делится своими ощущениями Пау Хельман.

Васаби обычно едят с сырой рыбой, так как оно обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, что делает потребление сырой рыбы более безопасным. Но этот деликатес имеет множество других лечебных свойств: обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием и является отличным источником витамина С.

Компания Yamaaoi уже имеет несколько теплиц общей площадью около 1000 квадратных метров. Спрос на натуральный экзотический продукт продолжает расти. Его заказывают эксклюзивные японские рестораны, такие Koy Shunka, Pakta и Dos Palillos, а также рестораны высокой кухни Celler de Can Roca и Enigma. Натуральное васаби можно найти в двух магазинах Барселоны: UM Sabors d'Àsia в районе Грасия и Tofu Catalan в районе Эшампле. Там корень васаби продается не целиком, а небольшими кусочками. Куски от 8 до 15 граммов стоят от 10 до 20 евро. «Мы очень рады иметь в своем магазине аутентичный продукт, который раньше можно было найти только в Японии», – заявляет владелец одного из магазинов Рафаэль Гутьеррес.

Фермеры Yamaaoi планируют развивать свое хозяйство, чтобы презентовать на средиземноморском рынке другие натуральные продукты японской кухни, которые до этого момента не выращивались в Испании. Японское сельское хозяйство является достаточно сложной системой для адаптации на Средиземноморском побережье, однако со временем оно приносит свои плоды. Примером для каталонских фермеров служит успешный опыт выращивания васаби в Англии, Канаде, Соединенных Штатах, Австралии и Южной Африке.