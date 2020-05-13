В Испании выросла заболеваемость детей коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Ни в какой другой категории не произошло такого скачка. Среди детей младше 10 лет заболеваемость выросла на 35,3% (с госпитализацией — на 29,1%). А в группе от 10 до 19 лет — на 40,9% (с госпитализацией — на 26,85%), пишет noticia.ru.

Испания постепенно снимает ограничения в тех регионах, где распространение COVID-19 существенно замедлилось. Одной из первых мер было снятие запрета на прогулки без повода. До этого можно было выходить на улицу лишь по уважительной причине: за едой, в аптеку или банк.