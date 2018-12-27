В Испании выросло число курильщиков

Запрет на курение в помещениях, включая бары, рестораны и офисы вступил в силу в 2005 году. С тех пор среди испанцев в возрасте от 15 до 64 лет доля курящих увеличилась на 1% и достигла 34%. При этом заметно выросло число женщин и молодых людей, которые употребляют табачные изделия, пишет noticia.ru.

Бывший председатель Национального комитета по предотвращению употребления табака Родриго Кордоба в связи с этим призвал испанское правительство принять срочные меры. Он отметил, что в последние годы в этой области не предпринимались никакие действия, что негативно сказывается на общей картине.