В Испании вырыли 33-метровый туннель для спасения Хулена

Без преувеличения вся Испания продолжает следить за работой трех сотен спасателей, бурильщиков и инженеров. Все — от мала до велика — надеются на чудо — на то, что специалисты смогут завершить прокладку туннеля и найти живым мальчика, упавшего в узкий и глубокий колодец в прошлое воскресенье.

Взрослые продолжают круглосуточно работать на месте ЧП. Бурение превратило это местечко в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) в настоящую шахту, откуда только за эту ночь было вывезено более 36 тысяч кубометров земли. Рабочим удалось выкопать половину туннеля — к настоящем моменту известно о 33-метровом подземном ходе, который расположен параллельно скважине с Хуленом. Изначально предполагалась, что будет вырыт 60-метровый коридор, в который опустят металлическую капсулу размером метр на два. Одновременно с раскопками ведутся работы для предотвращения оползней. Время от времени бурение приостанавливается из-за особенностей почвы и большого количества скалистых пород, пишет ntv.ru.

Спасатели рассчитывают добраться до мальчика к утру понедельника, сообщает La Vanguardia.

Напомним, Хулен упал в технический колодец ровно неделю назад. Возможности проникнуть в скважину с ребенком из-за ее маленького диаметра — всего 25 сантиметров — нет. Глубина туннеля — более 100 метров. Попытка опустить на дно камеру, чтобы обнаружить мальчика, закончилась неудачей. Робот смог проникнуть лишь на глубину 70 метров — пройти дальше помешал затор. Попытка прорубить 80-метровый горизонтальный туннель также не увенчалась успехом.