В Испании высчитали лучшее время для посещения магазина

Так теперь нужно ходить за продуктами в Испании. При этом желательно максимально оградить себя от встреч с другими покупателями. Издание ABC попыталось найти оптимальное время для посещения супермаркета в период тотального карантина, пишет noticia.ru.

Сейчас магазины корректируют часы работы и правила посещения довольно часто, подстраиваясь под условия, в которых оказалась страна, борющаяся с коронавирусом. Поэтому время для совершения покупок в разных супермаркетах может отличаться. Однако есть одно общее правило, которое действует для большинства сетей, например, для Carrefour, La Plaza de Dia или Lidl.

Итак, лучшее время для похода за продуктами — первый час после открытия утром и промежуток с 15:00 до 17:00. Часы работы можно сверять с помощью Google Maps.

Названо и время, когда лучше не ходить по магазинам: полдень и вечер после 18:00.