В Испании выздоровели два пациента, у которых диагностировали коронавирус

Об этом 14 февраля сообщили сласти Канар и Балеарских островов.

Совет по здравоохранению правительства Канар объявил о выписке гражданина Германии, который покинул больницу после двух отрицательных анализов на коронавирус. Как пояснили медики, никаких ограничительных мер для выздоровевшего больше не потребуется, пишет regnum.ru.

Второй пациент, гражданин Британии, был выписан из больницы Сон Эспасес в городе Пальма-де-Майорка на острове Майорка (Балеарские острова). У него также два последних анализа на коронавирус показали отрицательный результат. Совет по здравоохранению и потреблению Балеарских островов сообщил, что супруга и две дочери пациента, находившиеся в больнице с профилактической целью, были выписаны ещё 11 февраля.

Также из больницы Мадрида были выписаны после окончания карантина около двадцати испанцев, которых в конце января эвакуировали из китайского Уханя. Ни у кого из них не был диагностирован коронавирус.