В Испании за контрабанду препаратов от импотенции задержаны 47 человек

Всего задержаны 47 человек. Они работали по всей Испании и занимались организацией поставок тадалафила и силденафила из Малайзии. Уже из Испании эти препараты распространяли в Европе, преимущественно в Португалии, Германии, Италии, Франции, Великобритании и самой Испании. При этом глава преступной группы проживал в Дубае. Он также задержан, пишет noticia.ru.