В Испании за контрабанду препаратов от импотенции задержаны 47 человек

Среда, 26 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании ликвидирована крупная преступная сеть, осуществлявшая незаконный ввоз и распространение медицинских препаратов для лечения эректильной дисфункции.

Всего задержаны 47 человек. Они работали по всей Испании и занимались организацией поставок тадалафила и силденафила из Малайзии. Уже из Испании эти препараты распространяли в Европе, преимущественно в Португалии, Германии, Италии, Франции, Великобритании и самой Испании. При этом глава преступной группы проживал в Дубае. Он также задержан, пишет noticia.ru.

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