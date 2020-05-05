В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 185 человек

По меньшей мере 185 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.

3 и 4 мая было зафиксировано по 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в стране 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 613. Число инфицированных выросло за 24 часа на 867. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 219 329. Выздоровели 123 486 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 143, пишет ТАСС.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

С 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.