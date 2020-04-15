В Испании за сутки коронавирусом заболели 5 тысяч человек

За последние 24 часа оно подскочило на 5 тысяч человек. Накануне рост составил 3 тысячи. Такие данные приводит Министерство здравоохранения в среду.

Несмотря на это, суточная смертность от коронавируса в Испании немного снизилась — с 567 до 523 человек. Общее число пациентов с установленным диагнозом COVID-19 выросло до 177 633. А общее число жертв — до 18 579. Излечились 70 853 человека, пишет noticia.ru.

В понедельник в Испании частично восстановили посещение рабочих мест для тех, кто не имеет возможности трудиться удалённо. Так, на службу вышли уборщики, сиделки и работники основных видов промышленности. В общественном транспорте им стали раздавать медицинские маски.

Испания занимает третье место в мире по числу жертв коронавируса, после Италии и США.