В Испании за сутки выявили 5252 новых случая заражения коронавирусом

Пятница, 17 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании за сутки выявили 5252 новых случая заражения коронавирусом

Заражение коронавирусом в Испании обнаружено у 5252 человек за прошедшие сутки.

Об этом 17 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, в общей сложности в стране выявлено 188 068 случаев заражения коронавирусом.

Ежедневная статистика по количеству жертв в Испании сообщается. Согласно последним данным региональных властей, в общей сложности 19 516 человек в Испании умерли после заболевания COVID-19, пишет regnum.ru.

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