В Испании за сутки выявили 5252 новых случая заражения коронавирусом

Об этом 17 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, в общей сложности в стране выявлено 188 068 случаев заражения коронавирусом.

Ежедневная статистика по количеству жертв в Испании сообщается. Согласно последним данным региональных властей, в общей сложности 19 516 человек в Испании умерли после заболевания COVID-19, пишет regnum.ru.