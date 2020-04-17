В Испании за сутки выявили 5252 новых случая заражения коронавирусом
Заражение коронавирусом в Испании обнаружено у 5252 человек за прошедшие сутки.
Об этом 17 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, в общей сложности в стране выявлено 188 068 случаев заражения коронавирусом.
Ежедневная статистика по количеству жертв в Испании сообщается. Согласно последним данным региональных властей, в общей сложности 19 516 человек в Испании умерли после заболевания COVID-19, пишет regnum.ru.