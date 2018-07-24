В Испании задержали 13 человек, связанных с наркотрафиком

Вторник, 24 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании задержали 13 человек, связанных с наркотрафиком

Национальная полиция задержала в Севилье по подозрению в наркоторговле и подделке документов 13 человек.

Задержания были произведены в районах Торребланка и Трес-Миль-Вивьендас в столице Андалусии, а также в ее пригородах Дос-Эрманас и Кармона.

Как сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции, операция состоялась на прошлой неделе. Подробности следствия держатся в секрете, пишет noticia.ru.

Расследование началось с задержания мужчины и женщины из Турции, которые пытались покинуть страну. При них было 4 кг героина и пистолет. Следствие привело к аресту других участников схемы транспортировки наркотиков.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в преступной группе, преступлениях против общественного здоровья и подделке документов.

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