В Испании задержали 13 человек, связанных с наркотрафиком

Задержания были произведены в районах Торребланка и Трес-Миль-Вивьендас в столице Андалусии, а также в ее пригородах Дос-Эрманас и Кармона.

Как сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции, операция состоялась на прошлой неделе. Подробности следствия держатся в секрете, пишет noticia.ru.

Расследование началось с задержания мужчины и женщины из Турции, которые пытались покинуть страну. При них было 4 кг героина и пистолет. Следствие привело к аресту других участников схемы транспортировки наркотиков.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в преступной группе, преступлениях против общественного здоровья и подделке документов.