В Испании задержали финансиста ИГ

Четверг, 11 Июнь 2020 Испания

В Испании задержали финансиста ИГ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в финансировании ИГ.

Полиция задержала подозреваемого в финансировании ИГ.  
«Финансовая структура, используемая арестованным, была частью транснациональной сети со связями в Европе, на Ближнем Востоке и севере Африки», — сообщили в полиции.
Pанее на территории Московской области был задержан мужчина, собиравший денежные средства на нужды боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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