В Испании задержали финансиста ИГ

Полиция задержала подозреваемого в финансировании ИГ.

«Финансовая структура, используемая арестованным, была частью транснациональной сети со связями в Европе, на Ближнем Востоке и севере Африки», — сообщили в полиции.

Pанее на территории Московской области был задержан мужчина, собиравший денежные средства на нужды боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).