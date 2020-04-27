В Испании задержали гражданина Украины, находившегося в розыске

Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что во время ареста у мужчины обнаружили пневматический пистолет. На Украине беглеца обвиняют в грабеже, угоне автомобиля, вандализме и похищении людей, пишет regnum.ru.

В феврале 2016 года подозреваемый мог участвовать в похищении ведущей одного из телеканалов. Он также может быть причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.