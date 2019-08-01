В Испании задержали мошенника

Четверг, 01 Август 2019 Испания Испания

В Испании задержали мошенника

В Аликанте задержан организатор масштабной продовольственной аферы.

Гражданская гвардия задержала в Аликанте гражданина Голландии, постоянно проживающего в Испании.

Его обвиняют в организации мошеннической схемы, из-за которой на прилавки европейских магазинов попадала конина вместо телятины.

Обман вскрылся в 2013 году. Выяснилось, что известная французская компания использовала лошадиное мясо, выдавая его за телятину. Из этого мяса изготавливались полуфабрикаты и продавались в магазинах по всей Европе. В правоохранительных органах Испании подчеркивают, что речь идет об одной из самых масштабным продовольственных афер за последние десятилетия, пишет noticia.ru.

Владелец французской компании уже задержан. По данным следствия, арестованный в Испании гражданин Нидерландов был не менее важным звеном в преступной цепочке.

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