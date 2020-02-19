В Испании задержали «зайца»

Житель муниципалитета Оласагутиа (Наварра) и трое его друзей заказали машину с водителем (по системе VTC) из Мадрида до своего дома и не заплатили за проезд 1093 евро.

Молодые люди (31, 22 и 17 лет) воспользовались одним из приложений и нашли водителя, который согласился довезти их до Наварры и предупредил, что это будет стоить приблизительно 1 тыс. евро. Поездка прошла спокойно. В муниципалитете Оласагутиа 31-летний пассажир сказал, что зайдёт домой за деньгами, но уже не вернулся, пишет noticia.ru.

Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.