В Испании задержали «зайца»

Среда, 19 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании задержали «зайца»

Задержан житель Наварры, не заплативший водителю более 1000 евро.

Житель муниципалитета Оласагутиа (Наварра) и трое его друзей заказали машину с водителем (по системе VTC) из Мадрида до своего дома и не заплатили за проезд 1093 евро.

Молодые люди (31, 22 и 17 лет) воспользовались одним из приложений и нашли водителя, который согласился довезти их до Наварры и предупредил, что это будет стоить приблизительно 1 тыс. евро. Поездка прошла спокойно. В муниципалитете Оласагутиа 31-летний пассажир сказал, что зайдёт домой за деньгами, но уже не вернулся, пишет noticia.ru.

Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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