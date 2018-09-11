В Испании задержан грузинский «вор в законе»

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Испания Испания

В Испании задержан грузинский «вор в законе»

Связанный с кражей в доме Шакиры и Пике «вор в законе» задержан в Испании.

Правоохранительные органы Каталонии Mossos d´Esquadra задержали грузинского «вора в законе» Гочу Майсурадзе, который может быть причастен к ограблению защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры в июне, сообщает газета Estrella Digital со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Как пишет издание, Майсурадзе, также известный как «Гогита», был задержан в Барселоне на прошлой неделе вместе с восемью подельниками. На месте задержания были также найдены документы, подтверждающие криминальную деятельность подозреваемых, а также планы по отмыванию денег.
По данным полиции, Майсурадзе контролировал криминальные банды, совершавшие ограбления в элитных домах в районе Барселоны, и требовал процент с украденного. Как пишет издание, те, кто отказывались платить, подвергались пыткам, избиениям и похищениям.
Как считает следствие, Майсурадзе особенно интересовали дома, в которых имелись сейфы. Он даже владел сетью информаторов, которые детально изучали дома и их владельцев, а также докладывали ему о наличии в них сейфов.
На данный момент все девять задержанных находятся под стражей. Суд отказал им в освобождении под залог.
Полиция не исключает, что Шакира и Пике стали жертвами одной из группировок, контролируемых Майсурадзе. О краже в их доме стало известно в начале июня. Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили часы и драгоценности. Преступники действовали профессионально и не оставили следов.

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