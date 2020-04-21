В Испании задержан один из самых разыскиваемых террористов

Вторник, 21 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании задержан один из самых разыскиваемых террористов

Национальная полиция Испании заявила, что задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов запрещённой организации «Исламское государство».

Его имя не называется, передаёт РИА Новости. Сообщается только, что задержанный - египтянин по национальности. Недавно он незаконно проник в Испанию из Северной Африки, а до того несколько лет провел в зоне боевых действий в Сирии и Ираке.

Подозреваемого задержали в Альмерии, а вместе с ним - еще двух человек, чьи личности и связи с боевиками ИГ пока устанавливаются.

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