В Испании задержан один из самых разыскиваемых террористов

Его имя не называется, передаёт РИА Новости. Сообщается только, что задержанный - египтянин по национальности. Недавно он незаконно проник в Испанию из Северной Африки, а до того несколько лет провел в зоне боевых действий в Сирии и Ираке.

Подозреваемого задержали в Альмерии, а вместе с ним - еще двух человек, чьи личности и связи с боевиками ИГ пока устанавливаются.