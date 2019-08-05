В Испании задержан официант

Понедельник, 05 Август 2019 Испания Испания

В Испании задержан официант

В Барселоне задержан официант, изнасиловавший посетительницу в баре.

Официант одного из баров в Барселоне задержан за изнасилование посетительницы, сообщают испанские СМИ в воскресенье.

Инцидент произошел около 4:00 в баре района Эшампле. В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что один из официантов этого заведения воспользовался тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и изнасиловал ее в туалете. Ее подруги позвонили в службу спасения 112, пишет noticia.ru.

Мужчина задержан. Он не стал отрицать факт интимной близости между ним и посетительницей бара, но утверждает, что все случилось по ее желанию.

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