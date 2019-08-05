В Испании задержан официант

Официант одного из баров в Барселоне задержан за изнасилование посетительницы, сообщают испанские СМИ в воскресенье.

Инцидент произошел около 4:00 в баре района Эшампле. В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что один из официантов этого заведения воспользовался тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и изнасиловал ее в туалете. Ее подруги позвонили в службу спасения 112, пишет noticia.ru.

Мужчина задержан. Он не стал отрицать факт интимной близости между ним и посетительницей бара, но утверждает, что все случилось по ее желанию.