В Испании задержан россиянин за незаконное изготовление лекарств

Четверг, 02 Июль 2020 Испания

В Испании задержан россиянин за незаконное изготовление лекарств

Гражданин России был задержан правоохранителями за подделку лекарств в Испании.

Гражданская гвардия Испании задержала 59-летнего гражданина России, который занимался незаконным производством медицинских препаратов. Об этом говорится в распространенном  пресс-релизе правоохранительных органов.
В ходе следствия в автономном обществе Астурия был задержан подозреваемый, который организовал у себя дома производство поддельных лекарств из кормовых добавок для животных, разбавляя их дистиллированной водой. При этом товар распространялся под марками реально существующих фармацевтических фирм в качестве лекарственного средства от рака.
Поддельные добавки распространялись в Испании и России, стоимость одной упаковки составляла от 60 до 80 евро. Расследование ведётся и в отношении двух женщин, которые сотрудничали с подозреваемым. Никаких разрешений на производство и распространение так называемых «лекарств» у подозреваемого не было.

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