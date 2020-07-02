В Испании задержан россиянин за незаконное изготовление лекарств

Гражданская гвардия Испании задержала 59-летнего гражданина России, который занимался незаконным производством медицинских препаратов. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов.

В ходе следствия в автономном обществе Астурия был задержан подозреваемый, который организовал у себя дома производство поддельных лекарств из кормовых добавок для животных, разбавляя их дистиллированной водой. При этом товар распространялся под марками реально существующих фармацевтических фирм в качестве лекарственного средства от рака.

Поддельные добавки распространялись в Испании и России, стоимость одной упаковки составляла от 60 до 80 евро. Расследование ведётся и в отношении двух женщин, которые сотрудничали с подозреваемым. Никаких разрешений на производство и распространение так называемых «лекарств» у подозреваемого не было.