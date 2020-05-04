В Испании задержан угрожавший королю экстремист

Понедельник, 04 Май 2020 Испания Испания

В Испании задержан угрожавший королю экстремист

Гражданская гвардия Испании задержала сторонника террористической группировки "Исламское государство", который угрожал королю Филиппу VI.

Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция прошла в Мадриде, передает ТАСС. Задержанным является 48-летний выходец из Гвинеи-Бисау. Он делал в социальных сетях публикации, в которых содержались угрозы и оскорбления, в том числе в отношении испанского монарха. Подозреваемый также выкладывал сообщения, связанные с ИГ.

В Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.

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