В Испании задержан угрожавший королю экстремист

Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция прошла в Мадриде, передает ТАСС. Задержанным является 48-летний выходец из Гвинеи-Бисау. Он делал в социальных сетях публикации, в которых содержались угрозы и оскорбления, в том числе в отношении испанского монарха. Подозреваемый также выкладывал сообщения, связанные с ИГ.

В Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.