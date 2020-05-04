В Испании задержан водитель с женой в багажнике

Понедельник, 04 Май 2020 Испания Испания

В Испании задержан водитель с женой в багажнике

Полиция Логроньо (Риоха) задержала семейную пару, не соблюдающую правила передвижения в личном транспорте, установленные в связи с карантином.

Мужчина управлял автомобилем. А его супруга находилась в багажнике.

В ходе обычной проверки соблюдения карантина агенты местной полиции остановили внедорожник. Им показалось странным, что все вещи хранятся не в багажнике, а между сиденьями. При этом водитель уверял их что едет на свой огород, а с собой у него только инструменты и личные вещи, пишет noticia.ru.

Однако при детальном осмотре полицейские обнаружили женщину, которая пряталась в багажнике под одеждой. Ею оказалась жена водителя.

Обоим предъявлено обвинение в несоблюдении правил, действующих в Испании во время режима повышенной готовности

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