В Испании задержан водитель с женой в багажнике

Мужчина управлял автомобилем. А его супруга находилась в багажнике.

В ходе обычной проверки соблюдения карантина агенты местной полиции остановили внедорожник. Им показалось странным, что все вещи хранятся не в багажнике, а между сиденьями. При этом водитель уверял их что едет на свой огород, а с собой у него только инструменты и личные вещи, пишет noticia.ru.

Однако при детальном осмотре полицейские обнаружили женщину, которая пряталась в багажнике под одеждой. Ею оказалась жена водителя.

Обоим предъявлено обвинение в несоблюдении правил, действующих в Испании во время режима повышенной готовности