В Испании задержаны 42 человека за незаконную продажу мусора в Китай
Испанские правоохранители раскрыли крупное экологическое преступление.
Правоохранители обезвредили группировку, которая незаконно продавала мусор в Юго-Восточную Азию.
В ходе спецоперации были арестованы 42 участника преступной группы, сообщает ТАСС.
"Расследование было сфокусировано вокруг одной из компаний, которая специализировалась на обращении с отходами. С 2015 года компания проводила в городе незаконный сбор бумаги и картона. Эта макулатура затем смешивалась с законно собранным мусором и в нарушение правил направлялась на продажу в основном в Китай, Индию, Индонезию и Южную Корею", - отметили в Европоле.
В итоге за счет такого сбора мусора компания за 5 лет заработала около 16 миллионов евро.