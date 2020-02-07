В Испании задержаны 42 человека за незаконную продажу мусора в Китай

Пятница, 07 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании задержаны 42 человека за незаконную продажу мусора в Китай

Испанские правоохранители раскрыли крупное экологическое преступление.

Правоохранители обезвредили группировку, которая незаконно продавала мусор в Юго-Восточную Азию.

В ходе спецоперации были арестованы 42 участника преступной группы, сообщает ТАСС.

"Расследование было сфокусировано вокруг одной из компаний, которая специализировалась на обращении с отходами. С 2015 года компания проводила в городе незаконный сбор бумаги и картона. Эта макулатура затем смешивалась с законно собранным мусором и в нарушение правил направлялась на продажу в основном в Китай, Индию, Индонезию и Южную Корею", - отметили в Европоле.

В итоге за счет такого сбора мусора компания за 5 лет заработала около 16 миллионов евро.

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