В Испании задержаны футболисты по делу о договорных матчах

Среда, 29 Май 2019 Испания Испания

В Испании задержаны футболисты по делу о договорных матчах

Полиция Испании задержала ряд футболистов из различных клубов, а также президента «Уэски» Агустина Ласаосу.

Их подозревают в организации договорных матчей.

Среди задержанных - Саму Сайс ("Хетафе"), Иньиго Лопес Монтанья ("Депортиво"), Рауль Браво (экс-"Реал"), Борха Фернандес (экс-"Вальядолид"), Карлос Аранда (экс-"Лас-Пальмас") и другие, пишет noticia.ru.

Игра, по которой состоялись задержания – "Уэска"– "Химнастик" (0:1). Как сообщает «Спорт-Экспресс», при счете 0:0 был зафиксирован аномальный всплеск ставок на победу гостей в Украине и в Азии.

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