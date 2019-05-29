В Испании задержаны футболисты по делу о договорных матчах

Их подозревают в организации договорных матчей.

Среди задержанных - Саму Сайс ("Хетафе"), Иньиго Лопес Монтанья ("Депортиво"), Рауль Браво (экс-"Реал"), Борха Фернандес (экс-"Вальядолид"), Карлос Аранда (экс-"Лас-Пальмас") и другие, пишет noticia.ru.

Игра, по которой состоялись задержания – "Уэска"– "Химнастик" (0:1). Как сообщает «Спорт-Экспресс», при счете 0:0 был зафиксирован аномальный всплеск ставок на победу гостей в Украине и в Азии.