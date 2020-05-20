В Испании задержаны мошенники, менявшие язык банкоматов

Среда, 20 Май 2020 Испания Испания

В Испании задержаны мошенники, менявшие язык банкоматов

Гражданская гвардия Испании задержала группу мошенников.

Они орудовали по всему югу Европы, постоянно перемещаясь между Испанией, Италией и Францией.

Жертвами злоумышленников становились люди, снимавшие деньги в уличных банкоматах. Как правило, воровали у пенсионеров. После  удачной крупной кражи сразу покупали билеты на самолёт и улетали у другую страну, где продолжали преступную деятельность, пишет noticia.ru.

Обычно мошенники пользовались двумя способами. Первый заключался в том, чтобы стоять как можно ближе к потенциальной жертве и увидеть PIN-код карты. Дальше нужно было только украсть карту и опустошить её.

Второй метод был более изощрённый. Преступники меняли язык меню банкомата. Затем они помогали жертве с переводом, втирались в доверие и узнавали PIN-код. Дальше по обычной схеме…

Только в Испании мошенники похитили более 60 тысяч евро. В Италии — около 200 тысяч.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)