В Испании задержаны пакистанцы, продававшие наркотики

В районе Готического квартала наркоторговцы снимали две квартиры. Одну использовали как склад, а другу превратили в «магазин». Все роли в банде были четко распределены. Среди преступников были ответственные за хранение, фасовку, распространение, пишет noticia.ru.

Специальные люди постоянно крутились в популярных туристических местах и предлагали иностранцам наркотики. Выбор был велик: кокаин, героин, гашиш, марихуана, экстази и т.д. Заинтересованных покупателей приводили в квартиру, где и проходила сделка.