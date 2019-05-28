В Испании задержаны пакистанцы, продававшие наркотики

Вторник, 28 Май 2019 Испания Испания

В Испании задержаны пакистанцы, продававшие наркотики

В центре Барселоны перчена деятельность группировки, торговавшей наркотиками. Банда состояла преимущественно из пакистанцев.

В районе Готического квартала наркоторговцы снимали две квартиры. Одну использовали как склад, а другу превратили в «магазин». Все роли в банде были четко распределены. Среди преступников были ответственные за хранение, фасовку, распространение, пишет noticia.ru.

Специальные люди постоянно крутились в популярных туристических местах и предлагали иностранцам наркотики. Выбор был велик: кокаин, героин, гашиш, марихуана, экстази и т.д. Заинтересованных покупателей приводили в квартиру, где и проходила сделка.

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