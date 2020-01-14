В Испании задержаны перевозчики нелегалов

Вторник, 14 Январь 2020 Испания Испания

В Испании задержаны перевозчики нелегалов

В Испании задержаны члены преступной группы, которые организовывали переправку нелегальных мигрантов.

Операция прошла при содействии правоохранительных органов Гибралтара. Всего задержаны 47 человек. Они причастны к деятельности группы, которая помогала марокканцам попасть на территорию Испании, пишет noticia.ru.

В частности, они подделывали документы, по которым нелегалы попадали в Гибралтар. Далее их отвозили в Испании на автомобилях. Услуга стоила 7-8 тыс. евро.

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