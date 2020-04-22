В Испании зафиксировали максимальную цену медицинской маски

Среда, 22 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании зафиксировали максимальную цену медицинской маски

Власти Испании установили максимально возможную розничную цену для медицинских масок на уровне 0,96 евро.

Соответствующее решение приняла межминистерская комиссия по ценообразованию в фармацевтической отрасли, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

«Наша цель - не допустить злоупотреблений в этом вопросе», - объяснил министр, добавив, что минимальная цена может быть пересмотрена в зависимости от ситуации на рынке. Он также отметил, что пока ограничения по цене введены для хирургических масок, но вскоре их распространят и на обычные гигиенические. Это произойдёт сразу после того, как в стране наладят их производство в достаточном количестве, пишет noticia.ru.

Ограничивать цены на другие средства индивидуальной защиты (например, перчатки) правительство пока не собирается. «Но у нас есть отработанный механизм, и если мы видим где-то злоупотребление, сразу реагируем», - подчеркнул министр.

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