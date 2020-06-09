В Испании закрыли некоторые пляжи

Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух — на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции.

Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей, сообщает РИА Новости.

Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Кроме того, введен запрет на парковку на пляже в воскресенье с 17 до 23 часов, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.