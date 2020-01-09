В Испании закрывают самый старый книжный магазин

Анне Адаррага вот-вот исполнится 90 лет, и она закроет старейший книжный магазин в Испании, специализирующийся на книгах по гастрономии, который был награжден премией Premio Marquesa de Parabene за лучшую гастрономическую инициативу.

Анна Адаррага родилась в Стране Басков и 46 лет назад открыла в Мадриде свой книжный магазин, пишет espanarusa.com.

За эти годы ее постоянными клиентами становились известные шеф-повара, преподаватели, владельцы отелей, писатели и все те, кому интересна гастрономическая литература. Сегодня узнаем историю магазина и ее хозяйки, которая больше не может продолжать свое дело.