В Испании закрывают самый старый книжный магазин

Четверг, 09 Январь 2020 Испания Испания

В Испании закрывают самый старый книжный магазин

90-летняя хозяйка самого старого гастрономического книжного магазина закрывает его.

Анне Адаррага вот-вот исполнится 90 лет, и она закроет старейший книжный магазин в Испании, специализирующийся на книгах по гастрономии, который был награжден премией Premio Marquesa de Parabene за лучшую гастрономическую инициативу.

Анна Адаррага родилась в Стране Басков и 46 лет назад открыла в Мадриде свой книжный магазин, пишет espanarusa.com.

 За эти годы ее постоянными клиентами становились известные шеф-повара, преподаватели, владельцы отелей, писатели и все те, кому  интересна гастрономическая литература. Сегодня узнаем историю магазина и ее хозяйки, которая больше не может продолжать свое дело.

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