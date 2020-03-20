В Испании закрывают все отели и просят туристов покинуть страну

Об этом говорится в указе, подписанном Министерством здравоохранения и опубликованном в Государственной официальном бюллетене (BOE).

Будут закрыты все объекты для краткосрочного размещения: гостиницы, туристические апартаменты, кемпинги и т.д. В виде исключения будет разрешено оставить охрану на этих объектах, а также персонал, отвечающий за техническую поддержку и безопасность. Кроме того, власти пойдут на уступки в случае отелей, куда постояльцы заселились до объявления в стране режима повышенной готовности. Такие гостиницы должны закрыться сразу после того, как уедет последний турист, но не позже, чем через неделю после публикации указа (26 марта). Ранее министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес призвала всех туристов, находящихся на территории страны, покинуть её, пишет noticia.ru.

Только на одной Майорке до сих пор остаются 20 тысяч отдыхающих. Впрочем, многие отели в условиях минимального спроса начали закрываться и до распоряжения правительства. Так, в Андалусии уже приостановили работу 766 гостиниц. В Валенсии — более 240. Сеть Melia объявила о закрытии 11 отелей в Мадриде.

По последним данным Минздрава Испании, коронавирусом в стране больны почти 18 тысяч человек. Скончались 830 пациентов с Covid-19. Полностью излечились и были выписаны из больниц 1107 человек.