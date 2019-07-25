В Испании запретят курение на террасах баров и ресторанов
В соответствии с новым законом, принятым в Каталонии, курить на открытых террасах ресторанов и баров будет запрещено.
По данным Евростата, число курильщиков в Испании сократилось на 22%. Это выше среднего показателя ЕС, который составляет 18%, пишет euromag.ru.
Также могут запретить на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах, спортивных центрах под открытым небом и в транспортных средствах.
Кроме того, правительство Испании планирует повысить цены на табак, сообщает Independent.