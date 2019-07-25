В Испании запретят курение на террасах баров и ресторанов

Четверг, 25 Июль 2019 Испания Испания

В Испании запретят курение на террасах баров и ресторанов

В соответствии с новым законом, принятым в Каталонии, курить на открытых террасах ресторанов и баров будет запрещено.

По данным Евростата, число курильщиков в Испании сократилось на 22%. Это выше среднего показателя ЕС, который составляет 18%, пишет euromag.ru.

Также могут запретить на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах, спортивных центрах под открытым небом и в транспортных средствах.

Кроме того, правительство Испании планирует повысить цены на табак, сообщает Independent.

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