В Испании запретят курение на террасах баров и ресторанов

По данным Евростата, число курильщиков в Испании сократилось на 22%. Это выше среднего показателя ЕС, который составляет 18%, пишет euromag.ru.

Также могут запретить на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах, спортивных центрах под открытым небом и в транспортных средствах.

Кроме того, правительство Испании планирует повысить цены на табак, сообщает Independent.